Conférence : le port d’Anglet, Maison pour Tous – Anglet, Anglet
Conférence : le port d’Anglet, Maison pour Tous – Anglet, Anglet vendredi 18 septembre 2026.
Conférence : le port d’Anglet Vendredi 18 septembre, 17h30 Maison pour Tous – Anglet Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Le Port d’Anglet
De l’embouchure de l’Adour au port du soufre
La partie angloye du port de Bayonne possède une histoire singulière, depuis la canalisation de l’embouchure de l’Adour après 1578 jusqu’à son lien étroit avec le gisement de gaz de Lacq.
Des arcatures du XXe siècle, aujourd’hui menacées d’effondrement, aux installations des années 1960 du port soufrier, cette conférence mettra en lumière le patrimoine de la rive gauche de l’Adour et l’évolution du port de Bayonne.
Maison pour Tous – Anglet 6 rue Albert Le Barillier, 64600 ANGLET Anglet 64600 Saint Jean Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0618324326 https://angletpatrimoines.org/ https://www.facebook.com/p/Association-Anglet-Patrimoines-100065518448751/
Le Port d’Anglet
©Anglet Patrimoines
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