Conférence : le port d’Anglet, Maison pour Tous – Anglet, Anglet

Conférence : le port d’Anglet Vendredi 18 septembre, 17h30 Maison pour Tous – Anglet Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Le Port d’Anglet

De l’embouchure de l’Adour au port du soufre

La partie angloye du port de Bayonne possède une histoire singulière, depuis la canalisation de l’embouchure de l’Adour après 1578 jusqu’à son lien étroit avec le gisement de gaz de Lacq.

Des arcatures du XXe siècle, aujourd’hui menacées d’effondrement, aux installations des années 1960 du port soufrier, cette conférence mettra en lumière le patrimoine de la rive gauche de l’Adour et l’évolution du port de Bayonne.

Maison pour Tous – Anglet 6 rue Albert Le Barillier, 64600 ANGLET Anglet 64600 Saint Jean Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0618324326 https://angletpatrimoines.org/ https://www.facebook.com/p/Association-Anglet-Patrimoines-100065518448751/

Le Port d’Anglet

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