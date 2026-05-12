Misa Tango par le collectif Choralliances Notre-Dame du Refuge Anglet

Anglet

Misa Tango par le collectif Choralliances

Notre-Dame du Refuge 26 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le collectif Choralliances et ses 80 choristes, créé en 2022, rassemble 3 chorales amateurs des Pyrénées-Atlantiques. Leur objectif est de faire découvrir des répertoires variés dans une démarche intergénérationnelle et ancrée localement.

Le collectif regroupe Mendiz Mendi (Tardets-Sorholus), L’Espace à Chanter (Oloron-Sainte-Marie) et Tem’pau (Pau), dont deux en zones rurales. Composées de bénévoles, ces chorales jouent un rôle important dans la vie culturelle et sociale de leurs territoires.

Depuis 2024, ces chorales travaillent ensemble sur la Misa Tango de Martín Palmeri, une œuvre originale composée en 1996, qui mêle la messe en latin au style du nuevo tango, avec une instrumentation incluant mezzo-soprano, chœur, bandonéon et piano. Elle se distingue par une écriture à la fois savante et accessible, combinant rythmes de tango, contrastes dramatiques et moments de recueillement. .

Notre-Dame du Refuge 26 promenade de La Barre Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Misa Tango par le collectif Choralliances

L’événement Misa Tango par le collectif Choralliances Anglet a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Anglet