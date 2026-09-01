Informations pratiques

Valençay

Conférence Le retour des absents 1944-1945

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Conférence tenue par Jean-Luc Stiver, historien, Président d’Hier en Pays de Bazelle .

Du mois d’avril à août, environ 1 600 000 personnes regagnent le territoire français. C’est sans aucun doute, du plus important flux migratoire de population passant nos frontières. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

Lecture given by Jean-Luc Stiver, historian and president of Hier en Pays de Bazelle.

L’événement Conférence Le retour des absents 1944-1945 Valençay a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Pays de Valençay