Conférence Le retour des absents 1944-1945 Valençay
samedi 12 septembre 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Conférence Le retour des absents 1944-1945
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Conférence tenue par Jean-Luc Stiver, historien, Président d’Hier en Pays de Bazelle .
Du mois d’avril à août, environ 1 600 000 personnes regagnent le territoire français. C’est sans aucun doute, du plus important flux migratoire de population passant nos frontières. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
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English :
Lecture given by Jean-Luc Stiver, historian and president of Hier en Pays de Bazelle.
L’événement Conférence Le retour des absents 1944-1945 Valençay a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Pays de Valençay
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