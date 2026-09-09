Informations pratiques

Valençay

Exposition

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-09

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-09

Exposition Art ancestral indien.

Venez découvrir l’art ancestral indien à travers l’exposition des artistes indiens Alka et Adam Christopher Imam. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

Exhibition: Traditional Indian Art.

L’événement Exposition Valençay a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Pays de Valençay