AGENDA · Valençay
Exposition Valençay
mercredi 9 septembre 2026 · Valençay
Informations pratiques
Valençay
Exposition
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-09
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-09
Exposition Art ancestral indien.
Venez découvrir l’art ancestral indien à travers l’exposition des artistes indiens Alka et Adam Christopher Imam. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
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English :
Exhibition: Traditional Indian Art.
L’événement Exposition Valençay a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Pays de Valençay
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