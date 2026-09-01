Informations pratiques

Marckolsheim

Conférence le souvenir Français

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Assemblée générale de MLM (19h30) suiviee de la conférence présentée par Eric Vautrin. .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69

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English :

L’événement Conférence le souvenir Français Marckolsheim a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Grand Ried