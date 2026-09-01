UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marckolsheim

Conférence le souvenir Français Marckolsheim

vendredi 25 septembre 2026 · Marckolsheim

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
impasse de l'Ecole
Ville
67390 Marckolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marckolsheim

Conférence le souvenir Français

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Assemblée générale de MLM (19h30) suiviee de la conférence présentée par Eric Vautrin.   .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence le souvenir Français Marckolsheim a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)