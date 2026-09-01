AGENDA · Marckolsheim
Conférence le souvenir Français Marckolsheim
vendredi 25 septembre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Conférence le souvenir Français
impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Assemblée générale de MLM (19h30) suiviee de la conférence présentée par Eric Vautrin. .
impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69
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English :
L’événement Conférence le souvenir Français Marckolsheim a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Grand Ried
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