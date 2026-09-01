Media’péro Marckolsheim
mardi 29 septembre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Media’péro
1 impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Venez partager ou découvrir vos meilleures lectures à la Médiathèque !
Vous aimez lire, regarder des films ou écouter de la musique, mais devant l’abondance de l’offre, il vous est parfois difficile de savoir quoi choisir ? Cette animation est faite pour vous. Les bibliothécaires seront là pour vous présenter leurs coups de coeur et vous écouterez et/ou participerez autour d’une dégustation. .
1 impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr
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L’événement Media’péro Marckolsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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