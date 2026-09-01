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AGENDA · Marckolsheim

Heure du conte Marckolsheim

samedi 19 septembre 2026 · Marckolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Adresse
impasse de l'Ecole
Ville
67390 Marckolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marckolsheim

Heure du conte

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Viens écouter des histoires …
La médiathèque de la Bouilloire invite les 4-8 ans à une heure du conte, histoires et bricolages. Les thématiques sont différentes selon la saison.   .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59  bibliotheque@marckolsheim.fr

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English :

Come listen to stories…

L’événement Heure du conte Marckolsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried

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