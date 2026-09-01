Heure du conte Marckolsheim
samedi 19 septembre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Heure du conte
impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Viens écouter des histoires …
La médiathèque de la Bouilloire invite les 4-8 ans à une heure du conte, histoires et bricolages. Les thématiques sont différentes selon la saison. .
impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 bibliotheque@marckolsheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come listen to stories…
L’événement Heure du conte Marckolsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)
- Conférence le souvenir Français Marckolsheim 25 septembre 2026
- Media’péro Marckolsheim 29 septembre 2026
- Exposition de photos, Médiathèque De Marckolsheim, Marckolsheim 2 octobre 2026
- Spectacle Le vent de l’ourse Marckolsheim 2 octobre 2026
- P’tites bouilles, Médiathèque De Marckolsheim, Marckolsheim 3 octobre 2026