Informations pratiques

Kutzenhausen

Conférence Le verre, si présent par sa transparence

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Aline Hauck, docteure en histoire de l’art, donnera une conférence intitulée Le verre, si présent par sa transparence .

Si fragiles, et pourtant les archéologues retrouvent des objets en verre entiers, âgés de plusieurs millénaires.

Cette matière est fascinante par son absence visuelle, mais elle accroche la lumière, laisse voir les objets placés derrière elle. Elle est visible par le contenu qu’elle peut avoir. Les artistes ont été nombreux à la peindre dans des compositions plus ou moins sophistiquées.

Découvrez la symbolique et admirez les rendus plastiques en étudiant des œuvres de différents musées. Par Aline Hauck, docteure en histoire de l’art.

À 15h, visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

Aline Hauck, who holds a Ph.D. in art history, will give a lecture titled Glass: So Present Through Its Transparency.

L’événement Conférence Le verre, si présent par sa transparence Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte