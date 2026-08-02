Conférence : Le voyage de l’obélisque de Louxor à la place de la Concorde Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée au voyage de l’obélisque de Louxor, depuis l’Égypte jusqu’à son installation place de la Concorde.

Animée par Michel Faul, cette conférence retracera les défis techniques, diplomatiques et humains de cette remarquable entreprise du XIXe siècle.

La conférence se tiendra à la mairie du 8e arrondissement.

Découvrez l’histoire du spectaculaire transport de l’obélisque de Louxor jusqu’à la place de la Concorde lors d’une conférence proposée par la Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements.

Le mardi 29 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T15:00:00+02:00_2026-09-29T17:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com



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