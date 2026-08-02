Conférence : Le voyage de l’obélisque de Louxor à la place de la Concorde Mairie du 8e arrondissement PARIS
mardi 29 septembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée au voyage de l’obélisque de Louxor, depuis l’Égypte jusqu’à son installation place de la Concorde.
Animée par Michel Faul, cette conférence retracera les défis techniques, diplomatiques et humains de cette remarquable entreprise du XIXe siècle.
La conférence se tiendra à la mairie du 8e arrondissement.
Découvrez l’histoire du spectaculaire transport de l’obélisque de Louxor jusqu’à la place de la Concorde lors d’une conférence proposée par la Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements.
Le mardi 29 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-29T15:00:00+02:00_2026-09-29T17:00:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com
Afficher la carte du lieu Mairie du 8e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026