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Conférence : Le voyage de l’obélisque de Louxor à la place de la Concorde Mairie du 8e arrondissement PARIS

mardi 29 septembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS

Conférence : Le voyage de l’obélisque de Louxor à la place de la Concorde Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Mairie du 8e arrondissement
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 PARIS
Département
Paris

La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée au voyage de l’obélisque de Louxor, depuis l’Égypte jusqu’à son installation place de la Concorde.

Animée par Michel Faul, cette conférence retracera les défis techniques, diplomatiques et humains de cette remarquable entreprise du XIXe siècle.

La conférence se tiendra à la mairie du 8e arrondissement.

Découvrez l’histoire du spectaculaire transport de l’obélisque de Louxor jusqu’à la place de la Concorde lors d’une conférence proposée par la Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements.
Le mardi 29 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-29T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-29T15:00:00+02:00_2026-09-29T17:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne  75008 PARIS
https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com


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