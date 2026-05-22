Bonnemazon

Conférence L’eau, réservoir de merveilles

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Par Cécile Rochelois, maître de conférences à l’UPPA langue et littérature française du Moyen Âge.

Comment les poissons au Moyen Âge l’ensemble des créatures qui peuplent les eaux contribuent-ils au chant de l’eau ?

Les œuvres médiévales témoignent de la fascination pour l’abondance et la variété des créatures aquatiques. Cécile Rochelois s’intéresse à ce que les hommes d’alors pouvaient savoir et imaginer du monde vivant caché sous la surface.

– Durée 1H

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

By Cécile Rochelois, lecturer at UPPA French language and literature of the Middle Ages.

How do fish in the Middle Ages, all the creatures that inhabit water contribute to the song of water ?

Medieval works bear witness to a fascination with the abundance and variety of aquatic creatures. Cécile Rochelois explores what people of the time knew and imagined about the living world hidden beneath the surface.

L’événement Conférence L’eau, réservoir de merveilles Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65