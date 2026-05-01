Bassan

CONFÉRENCE L’EAU SOURCE DE VIE DU SOMMET DES MONTAGNES AU FOND DES MERS ”

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

À l’occasion de la Semaine verte à Bassan, une conférence passionnante sera proposée autour du thème de l’eau, de sa source à ses différents milieux naturels.

Venez profiter d’une rencontre passionnante, pour mieux comprendre le rôle de l’eau dans nos écosystèmes, lors de la conférence L’eau source de vie, du sommet des montagnes au fond des mers . Elle sera présentée par Pauline Cassan, étudiante en Master 2 Sciences de la Mer , et Olivier Hébrard, docteur en sciences de l’eau, hydrologie et hydrogéologie, expert consultant. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

To mark Green Week in Bassan, a fascinating conference will be held on the theme of water, from its source to its various natural environments.

L’événement CONFÉRENCE L’EAU SOURCE DE VIE DU SOMMET DES MONTAGNES AU FOND DES MERS ” Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34