Conférence-lecture, Chapelle des Pénitents, Pierrelatte

Informations pratiques

Conférence-lecture 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Drôme

90 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Le service des Archives municipales de la Ville vous propose un nouveau format ! À travers la lecture de textes et la projection de photos et vidéos d’archives, venez-vous immerger dans le Pierrelatte du début des années 1940, à l’époque de la seconde guerre mondiale et de l’Occupation. On pense souvent qu’il ne s’est pas passé grand-chose dans notre ville entre 1939 et 1945. Pourtant il y a de quoi être surpris !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h30 à la Chapelle des Pénitents (gratuit, dans la limite des places disponibles), 1h environ.

Vous n’avez pas pu venir à cette conférence-lecture et pourtant cette période vous passionne ? Une brochure gratuite est disponible à l’Office du Tourisme !

Chapelle des Pénitents Rue Bermine, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Construite aux alentours du XIIème siècle, c’est le plus ancien monument religieux de la Ville.

Vaste édifice grâce à sa large nef délimitée par deux arcs diaphragmes légèrement brisés se prolongeant jusqu’au sol. Elle est le témoin des vicissitudes de l’histoire de la Cité (chapelle funéraire, lieu de réunion de Pénitents, etc.).

C’est au XVIIe siècle qu’elle est dévolue aux Pénitents blancs. Ces confréries catholiques composées de laïcs, apparaissent dans notre région au lendemain des guerres de religion.

En 1961, la commune devient propriétaire de la chapelle. Elle est restaurée et dotée d’un toit. Depuis, la chapelle est devenue un lieu de spectacle.

©Ville de Pierrelatte

Le service des Archives municipales de la Ville vous propose un nouveau format ! À travers la lecture de textes et la projection de photos et vidéos d’archives, venez-vous immerger dans le du début à…

©Ville de Pierrelatte