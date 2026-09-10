Visite du Musée municipal Yvon Guéret, Musée municipal Yvon Guéret, Pierrelatte

Informations pratiques

Visite du Musée municipal Yvon Guéret 19 et 20 septembre Musée municipal Yvon Guéret Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du Musée municipal Yvon Guéret qui est installé dans une ancienne prison du XVIIIème siècle, au pied du Rocher de Pierrelatte. Découvres les collections de minéraux, d’objets paléontologiques et archéologiques en relation avec l’histoire de Pierrelatte et de quelques communes proches.

11 panneaux d’exposition détaillent par ailleurs l’histoire de Pierrelatte, complétées par des vues du Pierrelatte du début du XXe siècle.

Musée municipal Yvon Guéret Rue du château 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Au pied du Rocher de Pierrelatte, le Musée est installé dans une ancienne prison du XVIIIème siècle. Les collections sont composées de minéraux, d’objets paléontologiques et archéologiques en relation avec l’histoire de Pierrelatte et de quelques communes proches.

Visite libre du Musée municipal Yvon Guéret qui est installé dans une ancienne prison du XVIIIème siècle, au pied du Rocher de Pierrelatte. Découvres les collections de minéraux, d’objets et en avec …

©Ville de Pierrelatte