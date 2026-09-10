Visite libre du moulin de Pierrelatte, Moulin, Pierrelatte

Informations pratiques

Visite libre du moulin de Pierrelatte 19 et 20 septembre Moulin Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 10h-12h et 14h-17h :

Visite libre et gratuite du moulin de Pierrelatte qui date du 19ème siècle.

Moulin Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La construction initiale du Moulin est effective vers 1839 sur un terrain appartenant à Jean-François Pellegrin, boulanger de son état et copropriétaire depuis 1826 d’un autre moulin à vent, situé plus à l’Est et définitivement démoli en 1845.

Les matériaux de construction proviennent certainement du Rocher alors en pleine exploitation. Ce moulin ne reste en activité que quelques dizaines d’années, entre 1839 et 1869. Il revêt un caractère assez singulier avec sa situation en plaine entre ville ancienne et moderne.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 10h-12h et 14h-17h :

© Ville de Pierrelatte