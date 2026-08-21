Conférence-lecture « Le petit pan de mur jaune », par Jean-Paul Briseul et Alexandre Metratone, Médiathèque François-Mitterrand, Saintes

Informations pratiques

Conférence-lecture « Le petit pan de mur jaune », par Jean-Paul Briseul et Alexandre Metratone Vendredi 18 septembre, 20h30 Médiathèque François-Mitterrand Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

→ Conférence-lecture « Le petit pan de mur jaune », par Jean-Paul Briseul et Alexandre Metratone.

20h30 : Devant le tableau Vue de Delft de Vermeer, l’écrivain Bergotte, dans le roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, s’écrie : « petit pan de mur jaune, petit pan de mur jaune », puis s’effondre sur un canapé avant de trouver la mort. Comment comprendre cette fascination de l’écrivain pour un minuscule détail de la Vue de Delft de Vermeer, jusqu’à en trouver la mort ? – Durée : 1h

Lieu : Salle des Jacobins, place de l’echevinage.

Infos et réservation : 05 46 98 23 83

Médiathèque François-Mitterrand Place de Echevinage, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546932539 https://mediatheques.ville-saintes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 98 23 83 »}] Au cours du XIIIe ou début XIVe siècle, les Dominicains s’implantent à Saintes, dans le quartier des halles. De la chapelle datant pour l’essentiel du XVe siècle, il ne reste que la partie orientale, la nef ayant été démolie par l’hôtel Martineau. L’élévation sud comprend une baie gothique et un portail de 1762. La grande verrière au remplage flamboyant date de 1446. En 1883 puis 1914, Monsieur Martineau, négociant en eau-de-vie, devient propriétaire de l’ensemble du quadrilatère bâti dans l’enclos de l’ancien couvent. La maison d’habitation est essentiellement du XIXe siècle. De par ses relations avec les milieux artistiques, il put s’adresser à des faïenciers et maîtres verriers connus. L’ensemble exprime le goût éclectique propre au XIXe siècle finissant (néo-renaissance, néo-Louis XV…). ainsi que le goût pour les formes différentes utilisées par l’Art Nouveau. bus : ligne A – arrêt Bellevue

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