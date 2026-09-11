Conférence • L’énigme d’une momie égyptienne, Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle, Lyon

Informations pratiques

Conférence • L’énigme d’une momie égyptienne Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Le musée des Confluences abrite l’une des plus riches collections de momies égyptiennes, témoins silencieux d’un monde disparu. Parmi elles, un individu de presque 2 000 ans qui dévoile aujourd’hui de précieuses informations comme son âge, son quotidien, son état de santé… mais des mystères subsistent encore ! Grâce aux analyses scientifiques, son histoire se recompose peu à peu.

Avec Cintia Gama Rolland, chargée des collections égyptologie, archéologie et Europe au musée des Confluences et Annie Perraud, docteure en égyptologie

Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle 86 Quai Perrache, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0428381190 https://www.museedesconfluences.fr Le musée des Confluences est un musée de Sciences et Sociétés, thématique et pluridisciplinaire. Il fait appel à l’ensemble des savoirs pour tenter de comprendre et d’expliquer la complexité du monde. Il apporte une attention particulière aux relations entre la science et la société sachant que l’une et l’autre sont multiples : il aborde les enjeux contemporains pour devenir un véritable lieu de référence pour les publics. Collections de référence en égyptologie (momies animales) ; zoologie ; entomologie ; ethnographie extra européenne (art inuit, aborigène, asiatique, Amérique…) ; géologie.

Le musée des Confluences abrite l’une des plus riches collections de momies égyptiennes, témoins silencieux d’un monde disparu. Parmi elles, un individu de presque 2 000 ans qui dévoile aujourd’hui !…

© musée des Confluences