Conférence : L’enseignement en France au XIXe siècle, le cas de la langue française, École primaire publique de Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Conférence : L’enseignement en France au XIXe siècle, le cas de la langue française Samedi 19 septembre, 17h30 École primaire publique de Saint-Jean-de-Fos Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Les Écoles de Saint-Jean-de-Fos autrefois », réalisée par l’association Lo Picart à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, assistez à une conférence de Pierre Boutan, spécialiste de l’histoire de l’enseignement.

Dans la France du XIXème siècle, le développement évident de la scolarisation tout au long du siècle pose aussi des questions sur les contenus d’enseignement, avec en premier lieu celui de la langue nationale. Dans un pays très majoritairement rural, elle est encore la seule « langue des messieurs ». A partir d’un témoignage local, celui d’Antonin Lavergne d’Aniane, on prendra la mesure des problèmes à résoudre par les différentes autorités en charge de l’instruction publique. Ce sera l’occasion de faire écho à notre présent…

Cette conférence, qui a lieu sous le préau de l’école primaire publique, vient compléter l’exposition présentée à la salle de la Bugade, place de la Mairie.

École primaire publique de Saint-Jean-de-Fos 17 rue Jules Ferry 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie Ecole primaire André Miquel

Cette conférence a lieu dans le cadre de l’exposition Les Ecoles de Saint Jean de Fos autrefois, réalisée par l’Association lo Picart pour les JEP 2026.

©PierreBoutan