Conférence les animaux et nous Perrusson
vendredi 9 octobre 2026 · Perrusson
Informations pratiques
Perrusson
Conférence les animaux et nous
5 Rue de l’École Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Conférence Les animaux et nous Les gens de Noé avec Philippe Ouzounian.
Conférence Les animaux et nous Les gens de Noé avec Philippe Ouzounian. .
5 Rue de l’École Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 60 bibliotheque@perrusson.fr
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English :
Animals and Us Lecture: The People of Noé with Philippe Ouzounian.
L’événement Conférence les animaux et nous Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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