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AGENDA · Perrusson

Conférence les animaux et nous Perrusson

vendredi 9 octobre 2026 · Perrusson

Conférence les animaux et nous Perrusson

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Adresse
5 Rue de l'École
Ville
37600 Perrusson
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Perrusson

Conférence les animaux et nous

5 Rue de l’École Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Conférence Les animaux et nous Les gens de Noé avec Philippe Ouzounian.
Conférence Les animaux et nous Les gens de Noé avec Philippe Ouzounian.   .

5 Rue de l’École Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 60  bibliotheque@perrusson.fr

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English :

Animals and Us Lecture: The People of Noé with Philippe Ouzounian.

L’événement Conférence les animaux et nous Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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