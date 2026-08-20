Conférence les araignées, nos meilleures amies ! Salle François Mitterrand Villeréal
lundi 1 mars 2027 · Salle François Mitterrand · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Conférence les araignées, nos meilleures amies !
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-01 14:30:00
fin : 2027-03-01
Date(s) :
2027-03-01
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par le Professeur Olivier KAH, Docteur ès Sciences, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par le Professeur Olivier KAH, Docteur en Sciences, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail
Il est grand temps d’abandonner préjugés et appréhension devant ces animaux extraordinaires dont l’utilité environnementale n’est plus à démontrer. .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com
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English : Conférence les araignées, nos meilleures amies !
Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this conference will be presented by Professor Olivier KAH, Doctor of Science, Emeritus Director of Research at the CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail
L’événement Conférence les araignées, nos meilleures amies ! Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides
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