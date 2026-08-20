Conférence les araignées, nos meilleures amies ! Salle François Mitterrand Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Conférence les araignées, nos meilleures amies !

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-01 14:30:00

fin : 2027-03-01

Date(s) :

2027-03-01

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par le Professeur Olivier KAH, Docteur ès Sciences, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence sera présentée par le Professeur Olivier KAH, Docteur en Sciences, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

Il est grand temps d’abandonner préjugés et appréhension devant ces animaux extraordinaires dont l’utilité environnementale n’est plus à démontrer. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence les araignées, nos meilleures amies !

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this conference will be presented by Professor Olivier KAH, Doctor of Science, Emeritus Director of Research at the CNRS, Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail

L’événement Conférence les araignées, nos meilleures amies ! Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides