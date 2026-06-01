Sèvremont

Conférence les Aventures de Safira

30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Martin raconte 2 ans de voyage avec son voilier Safira

Ils ont navigué depuis l’Atlantique jusqu’au Pacifique par le Passage Nord-Ouest. Un voyage extraordinaire, par des lieux méconnus comme les îles Bijagos, le Groenland ou l’Alaska. Une aventure humaine qui, au fil des milles, des escales et des rencontres, laisse transparaître la beauté de ce monde. La conférence est suivie d’une sardinade.

Sur réservation. .

30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 38 49 19

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English :

Martin recounts his 2-year voyage with his Safira sailboat

L’événement Conférence les Aventures de Safira Sèvremont a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges