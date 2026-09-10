Conférence : les bains de Sainte-Adresse, Mairie, Sainte-Adresse

Informations pratiques

Conférence : les bains de Sainte-Adresse Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie Seine-Maritime

Débuts des conférence à 15h et 17h, réservation jusqu’au 15/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

éveloppée au début du XIXe siècle dans un but essentiellement thérapeutique, la mode des bains de mer est à l’origine d’établissements modestes, mais parfois également prestigieux, et participe ainsi à la notoriété de station balnéaire de la Ville de Sainte-Adresse.

La conférence sera donnée deux fois dans la journée (15 h et 17 h), à la Mairie de Sainte-Adresse.

Mairie 1 rue Albert Dubosc, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLs0GPNnMdhFQxpYAqBbK_BKogPlt8ZQApnfmqB81RvkXSVw/viewform?usp=header »}]

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