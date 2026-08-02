Conférence : Les Camondo Mairie du 8e arrondissement PARIS
mardi 8 décembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée à la famille Camondo, illustre lignée de banquiers, collectionneurs et philanthropes qui a marqué l’histoire culturelle de Paris à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Animée par Alon Hermet, historien de l’art, cette conférence retracera le destin de cette famille exceptionnelle, son engagement en faveur des arts et l’héritage qu’elle a légué à la capitale, notamment à travers le musée Nissim de Camondo.
Partez à la découverte de l’histoire de la famille Camondo, grande dynastie de banquiers et de mécènes, dont l’héritage demeure intimement lié au patrimoine parisien.
Le mardi 08 décembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-08T16:00:00+01:00
fin : 2026-12-08T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-08T15:00:00+02:00_2026-12-08T17:00:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com
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