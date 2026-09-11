Conférence : « Les Chapelles de Montluçon et sa banlieue », Maison des Associations – Salle Salicis, Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations - Salle Salicis · Cusset
Informations pratiques
Conférence : « Les Chapelles de Montluçon et sa banlieue » Samedi 19 septembre, 15h00 Maison des Associations – Salle Salicis Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez assister à une conférence sur le thème de l’ère industrielle : « les chapelles de Montlucon et sa banlieue… une réponse aux extentions démographiques de la pèriode industrielle ».
Maison des Associations – Salle Salicis 1 rue Lavoisier 03100 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Venez assister à une conférence sur le thème de l’ère industrielle : « les chapelles de Montlucon et sa banlieue… une réponse aux extentions démographiques de la pèriode industrielle ».
©Montluçon Patrimoine
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