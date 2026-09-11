Conférence : « Les Chapelles de Montluçon et sa banlieue », Maison des Associations – Salle Salicis, Cusset

Informations pratiques

Conférence : « Les Chapelles de Montluçon et sa banlieue » Samedi 19 septembre, 15h00 Maison des Associations – Salle Salicis Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez assister à une conférence sur le thème de l’ère industrielle : « les chapelles de Montlucon et sa banlieue… une réponse aux extentions démographiques de la pèriode industrielle ».

Maison des Associations – Salle Salicis 1 rue Lavoisier 03100 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Venez assister à une conférence sur le thème de l’ère industrielle : « les chapelles de Montlucon et sa banlieue… une réponse aux extentions démographiques de la pèriode industrielle ».

©Montluçon Patrimoine