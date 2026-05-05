Meymac

Conférence Les confessions de Saint-Augustin

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Pour la 3e année, le monastère de tradition cistercienne du Jassonneix propose cet été un programme, ouverts à tous, de conférences, de concerts et de visites historiques dans la limite des places disponibles.

Les confessions de saint Augustin: l’histoire sainte de la voix ; Frère François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin, écrivain et poète.

Tout public, sans réservation, échange et goûter à l’issue .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 63 84 42 contact@monasteredujassonneix.com

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English : Conférence Les confessions de Saint-Augustin

L’événement Conférence Les confessions de Saint-Augustin Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze