Conférence Les confessions de Saint-Augustin Meymac
Conférence Les confessions de Saint-Augustin Meymac jeudi 30 juillet 2026.
Meymac
Conférence Les confessions de Saint-Augustin
Le Jassonneix Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Pour la 3e année, le monastère de tradition cistercienne du Jassonneix propose cet été un programme, ouverts à tous, de conférences, de concerts et de visites historiques dans la limite des places disponibles.
Les confessions de saint Augustin: l’histoire sainte de la voix ; Frère François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin, écrivain et poète.
Tout public, sans réservation, échange et goûter à l’issue .
Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 63 84 42 contact@monasteredujassonneix.com
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English : Conférence Les confessions de Saint-Augustin
L’événement Conférence Les confessions de Saint-Augustin Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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