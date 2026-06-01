Conférence – Les douleurs : les comprendre pour mieux les maîtriser, Sure Hotel, Nantes

Conférence – Les douleurs : les comprendre pour mieux les maîtriser Jeudi 18 juin, 11h30 Sure Hotel Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T11:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T11:30:00+02:00 – 2026-06-18T13:30:00+02:00

L’association GPMA a le plaisir de vous convier à une conférence ayant pour thème Les douleurs : les comprendre pour mieux les maîtriser.

Qu’elle soit ponctuelle ou persistante, la douleur influence nos gestes, nos habitudes et même notre humeur. Mieux la connaître, c’est déjà reprendre un peu de contrôle : comprendre d’où elle vient, comment elle fonctionne et quelles approches permettent réellement de l’apaiser.

Au programme :

• Les mécanismes de la douleur : Pourquoi et comment survient-elle ? Quels sont les différents types de douleur ?

• Les moyens de la maîtriser : les approches médicamenteuses, quelles approches complémentaires sont validées ?

• Une nouvelle stratégie : la médecine intégrative

• Focus sur le cas de l’arthrose

Pour en parler, nous vous proposons une conférence animée par la Dr Blandine Armand, médecin algologue, praticien hospitalier au centre de la douleur et de soins palliatifs du CHU de Nantes.

À partir de 11h30 – Accueil des invités

12h – Début de la conférence

13h15 à 14h – Cocktail déjeunatoire gratuites

S’incrire

Sure Hotel 27 rue du Chemin Rouge Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/les-douleurs-comprendre-pour-mieux-maitriser-conference-a-nantes/sinscrire/single »}] [{« link »: « https://admin.eventdrive.com/fr/les-douleurs-comprendre-pour-mieux-maitriser-conference-a-nantes/sinscrire/single »}]

Pour comprendre d’où vient la douleur, comment elle fonctionne et quelles approches permettent réellement de l’apaiser. santé douleurs

@Gpma