Conférence : les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’expérimentation, Jardin de la Petite Rochelle, Rémalard en Perche

Informations pratiques

Conférence : les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’expérimentation 19 et 20 septembre Jardin de la Petite Rochelle Orne

7,5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une conférence sur ‘Les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’experimentation’

Jardin de la Petite Rochelle 22 rue du Prieuré, 61110 Rémalard en Perche Rémalard en Perche 61110 Rémalard Orne Normandie 06 03 54 34 15 https://la-petite-rochelle.fr https://www.instagram.com/lapetiterochellejardin/ Créé en 1976, au coeur du village de Rémalard en Perche, par Hélène d’Andlau, artiste et poète, avec la complicité de son oncle le prince Peter Wolkonsky, créateur du jardin de Kerdalo en Bretagne, le jardin de la Petite Rochelle a été conçu comme une succession de dix jardins d’inspiration, d’atmosphère et de compositions différentes où la richesse botanique contribue pour beaucoup à l’intérêt de l’ensemble. Le jardin fête ses 50 ans cette année.

Il y a une collection de magnolias et de Cornus. Il y a aussi un arbre rare ‘Emmenopterys Henryi classé par le CCVS ‘Gardien du Patrimoine Vivant’. Parking en face du jardin.

Une conférence sur ‘Les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’experimentation’

© Laurence de Bonneval