Conférence Les luthiers facteurs de vielle en France du XVIIIe s. à nos jours par Jean-François Chassaing. Maison du luthier Musée Jenzat

Jenzat

Conférence Les luthiers facteurs de vielle en France du XVIIIe s. à nos jours par Jean-François Chassaing.

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les luthiers facteurs de vielles en France du XVIIIe siècle à nos jours. par Jean-François Chassaing.

.

Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les luthiers facteurs de vielles en France du XVIIIe siècle à nos jours by Jean-François Chassaing.

L’événement Conférence Les luthiers facteurs de vielle en France du XVIIIe s. à nos jours par Jean-François Chassaing. Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule