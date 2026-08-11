CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE ÉTÉ Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer

mercredi 12 août 2026 · Avenue de la Côte Vermeille · Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE ÉTÉ

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Conférence La Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls , mercredi 12 août, 18h00 par par Frédéric Cadène, Conservateur de la réserve marine de Cerbère-Banyuls.

.

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture: The Cerbère-Banyuls Marine Nature Reserve, Wednesday, August 12, 6:00 p.m., presented by Frédéric Cadène, Curator of the Cerbère-Banyuls Marine Reserve.

L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE ÉTÉ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT DE BANYULS SUR MER