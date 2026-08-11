CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE ÉTÉ Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Avenue de la Côte Vermeille · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE ÉTÉ
Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Conférence La Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls , mercredi 12 août, 18h00 par par Frédéric Cadène, Conservateur de la réserve marine de Cerbère-Banyuls.
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Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
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English :
Lecture: The Cerbère-Banyuls Marine Nature Reserve, Wednesday, August 12, 6:00 p.m., presented by Frédéric Cadène, Curator of the Cerbère-Banyuls Marine Reserve.
L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE ÉTÉ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT DE BANYULS SUR MER
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