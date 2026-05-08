CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI
Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
La conquête du cheval une enquête génétique présentée par Ludovic Orlando.
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Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
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English :
The conquest of the horse: a genetic investigation presented by Ludovic Orlando.
L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE BANYULS SUR MER
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