CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La conquête du cheval une enquête génétique présentée par Ludovic Orlando.

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Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00

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English :

The conquest of the horse: a genetic investigation presented by Ludovic Orlando.

L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE BANYULS SUR MER