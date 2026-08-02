samedi 19 septembre 2026 · Maison de la culture du Japon à Paris · Paris

Informations pratiques

Kazuto Suzuki (Professeur à la Graduate School of Public Policy de l’Université de Tokyo et directeur de l’Institute of Geoeconomics) et Valérie Niquet (maître de recherche et directrice du programme Japon à la Fondation pour la recherche stratégiques) analyseront le positionnement du Japon, face aux nouvelles dimensions de la sécurité, de la sécurité économique aux cybermenaces, en passant par l’espace et la désinformation.

Cette conférence mettra en perspective la coopération avec des partenaires comme la France et interrogera les capacités d’adaptation japonaises face à ces défis émergents.

Intervenants :

Kazuto Suzuki, Professeur à la Graduate School of Public Policy de l’Université de Tokyo et directeur de l’Institute of Geoeconomics.Né en 1970, il obtient en 2000 un doctorat en études européennes contemporaines à l’Université de Sussex. De 2008 à 2020, il enseigne à la Graduate School of Public Policy de l’Université de Hokkaido. Entre 2013 et 2015, il était membre du panel d’experts des sanctions contre l’Iran auprès du Conseil de sécurité des Nations unies. Depuis 2020, il est professeur à la Graduate School of Public Policy de l’Université de Tokyo, et depuis 2022 il dirige l’Institute of Geoeconomics. Il est également membre du conseil d’experts sur la stratégie de croissance du Japon, membre du comité de politique spatiale du Cabinet Office japonais, ainsi que président de la Japan Society of Security Trade Studies.Spécialiste de la politique internationale et d’économie politique internationale.

Valérie Niquet, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) à Paris, où elle conduit des travaux sur les affaires stratégiques en Asie et dirige le programme Japon. De 2005 à 2010, elle a été responsable du Centre Asie de l’Institut français des relations internationales (Ifri), après avoir dirigé le programme Asie à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), où elle a fondé l’Observatoire des stratégies chinoises et asiatiques.Ses recherches portent sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine, la posture stratégique du Japon, les relations à travers le détroit de Taïwan et l’évolution de l’architecture de sécurité dans l’Indo-Pacifique. Elle a publié de nombreux travaux sur ces questions, dont plusieurs ouvrages de référence tels que « La puissance chinoise en 100 questions » (2017), « Le Japon en 100 questions » (2025), « Taïwan face à la Chine » (2021) et « L’Indo-Pacifique, nouveau centre du monde » (2025).Elle est membre de l’Académie des sciences d’outre-mer, du conseil académique du Wilfried Martens Centre for European Studies, et participe régulièrement à des conférences et dialogues internationaux. Elle apporte fréquemment son expertise auprès de forums académiques et gouvernementaux.

Dans un contexte international marqué par l’intensification des rivalités stratégiques, la sécurité ne se limite plus aux seuls enjeux militaires classiques.

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Réservation en cours

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

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