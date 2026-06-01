Conférence Les oiseaux aux jardins Centre Culturel Athanor Guérande
Conférence Les oiseaux aux jardins Centre Culturel Athanor Guérande jeudi 11 juin 2026.
Guérande
Conférence Les oiseaux aux jardins
Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 19:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Jacques Hédin, ancien attaché de mission au Parc naturel régional de Brière, parlera des oiseaux aux jardins comment les reconnaître, évolution de la notion de jardin, oiseaux symboliques, oiseaux chanteurs, espèces les plus souvent rencontrées. .
Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 70 32 54 amisdeguerande@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Les oiseaux aux jardins Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Méditation guidée relaxation profonde Guérande 11 juin 2026
- Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande 12 juin 2026
- Atelier d’écriture avec Anne Lecourt Médiathèque Samuel Beckett Guérande 13 juin 2026
- Ouvrons les livres avec les Bébés à Saillé Accueil périscolaire de Saillé Guérande 15 juin 2026
- Lectures sur l’herbe Guérande 18 juin 2026