Conférence Les oiseaux aux jardins Centre Culturel Athanor Guérande jeudi 11 juin 2026.

Guérande

Conférence Les oiseaux aux jardins

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 19:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Jacques Hédin, ancien attaché de mission au Parc naturel régional de Brière, parlera des oiseaux aux jardins comment les reconnaître, évolution de la notion de jardin, oiseaux symboliques, oiseaux chanteurs, espèces les plus souvent rencontrées. .

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 70 32 54 amisdeguerande@orange.fr

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L’événement Conférence Les oiseaux aux jardins Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44