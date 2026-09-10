Conférence Les Oiseaux en Ville Prise de becs Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Les Oiseaux en Ville Prise de becs

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Débats d’actualité Et Demain ?

Les oiseaux des villes suscitent des sentiments partagés à la fois nettoyeurs non officiels de nos aliments, artistes de rue aux œuvres de fientes sur nos voitures et diversité de la faune urbaine. Grâce à des éthologues, urbanistes, et professionnel.les de santé, venez débattre autour de nos amis/ennemis à plumes, qu’ils soient corneilles, pigeons ou perruches à collier. Tout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

Current Events Debates: What About Tomorrow?

City birds evoke mixed feelings: they are at once the unofficial cleaners of our food, “street artists” whose droppings adorn our cars, and a diverse part of urban wildlife. Join us for a discussion with ethologists, urban planners, and health professionals about our feathered friends—and foes—whether they’re crows, pigeons, or ring-necked parakeets.

L’événement Conférence Les Oiseaux en Ville Prise de becs Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY