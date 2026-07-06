Conférence Les oiseaux nous inspirent Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Informations pratiques

Descendants des dinosaures, les oiseaux présentent une extraordinaire diversité de comportements et occupent presque tous les milieux de la planète. Pourtant, derrière cette variété apparente, leurs corps restent malgré tout très semblables. Comment une même architecture anatomique a-t-elle pu donner naissance à une telle multiplicité de formes de vie ? Comment expliquer cette formidable capacité d’adaptation ? Les avancées récentes de la morphologie fonctionnelle nous permettent de mieux comprendre cette réussite évolutive exceptionnelle. Elles révèlent comment, au fil de l’évolution, les oiseaux ont développé des solutions à la fois sobres, robustes et ingénieuses pour se déplacer, se nourrir, communiquer ou interagir avec leur environnement.

Anick Abourachid est professeure de morphologie fonctionnelle au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Elle est chercheuse au sein de l’unité de recherche Mécanismes adaptatifs et évolution (Mecadev UMR7179) CNRS-MNHN. Elle s’intéresse à la forme des animaux en relation avec leur mode et milieu de vie dans un contexte évolutif. Elle cherche à comprendre les adaptations morphologiques qui, au cours de l’évolution, ont permis aux vertébrés d’utiliser les propriétés physiques de leur environnement pour habiter l’ensemble des milieux de la planète. Elle collabore avec des roboticiens pour valider ses hypothèses et proposer des solutions technologiques innovantes robustes et économes en énergie.

Une conférence d’Anick Abourachid.

Et si les oiseaux avaient beaucoup à nous apprendre sur notre propre manière d’habiter le monde et d’innover ?

Le jeudi 08 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr



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