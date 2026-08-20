Conférence « Les patrimoines : de la théorie à la pratique », Odéum, Carcassonne

Informations pratiques

Conférence « Les patrimoines : de la théorie à la pratique » Vendredi 18 septembre, 17h00 Odéum Aude

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Cette conférence, animée par Sylvie Sagnes, présidente de l’Ethnopôle GARAE et chercheuse au CNRS, ainsi que par Sandrine Perez et Solange Lopez, directrices à la mairie de Carcassonne, propose de revenir sur l’origine de la notion de patrimoine et sur son évolution au fil de l’histoire.

Comment cette idée s’est-elle imposée jusqu’à devenir un véritable enjeu de société ? Quels sont les outils réglementaires mobilisés pour protéger le patrimoine ? Quelles contraintes impliquent-ils et quels partenaires interviennent dans sa préservation ?

Un temps d’échange pour mieux comprendre les enjeux contemporains de la protection et de la valorisation du patrimoine.

Odéum 64 rue Antoine Marty, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Ancien cinéma réhabilité en lieu de conference parking à proximité

Conférence animée par Sylvie SAGNES, Présidente de l’Ethonopole GARAE et chercheuse au CNRS et Mesdames Sandrine PEREZ et Solange LOPEZ, directrices à la Maire de Carcassonne.

©mairie de carcassonne