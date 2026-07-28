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Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

samedi 19 septembre 2026 · Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains · Paris

Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains
Adresse
53 avenue des terroirs de France
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription : nombre de places limité</p>

Depuis 30 ans, les Pavillons de Bercy mettent en scène des objets du monde de la fête et du spectacle, et en particulier de la fête foraine. Mais comment conserve-t-on une culture immatérielle, dont la transmission est principalement orale ?

Au travers cette visite-conférence, découvrez les différentes facettes de cette mission particulière des Pavillons de Bercy, des premiers objets mis en lumière par Jean Paul Favand, à sa participation dans la reconnaissance par l’UNESCO de la Culture foraine au Patrimoine Culturel Immatériel.

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h30 à 12h30
gratuit

Sur inscription : nombre de places limité

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France  75012 Paris
https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-lieu-de-memoire-vivante-de-la-culture-foraine +33143401622 infos@pavillons-de-bercy.com https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/ https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/


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