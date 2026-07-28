Conférence : les Pavillons de Bercy, lieu de mémoire vivante de la culture foraine Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

samedi 19 septembre 2026 · Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains · Paris

Informations pratiques

Depuis 30 ans, les Pavillons de Bercy mettent en scène des objets du monde de la fête et du spectacle, et en particulier de la fête foraine. Mais comment conserve-t-on une culture immatérielle, dont la transmission est principalement orale ?

Au travers cette visite-conférence, découvrez les différentes facettes de cette mission particulière des Pavillons de Bercy, des premiers objets mis en lumière par Jean Paul Favand, à sa participation dans la reconnaissance par l’UNESCO de la Culture foraine au Patrimoine Culturel Immatériel.

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h30 à 12h30

gratuit

Sur inscription : nombre de places limité

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France 75012 Paris

https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-lieu-de-memoire-vivante-de-la-culture-foraine +33143401622 infos@pavillons-de-bercy.com https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/ https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/



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