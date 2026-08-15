Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE LES PIONNIERS D’ENSÉRUNE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Plongez dans l’histoire de l’oppidum d’Ensérune et découvrez les pionniers qui ont façonné l’archéologie du Languedoc.

Le chantier de reconditionnement du riche fonds d’archives du musée d’Ensérune a permis d’éclairer d’un jour nouveau l’extraordinaire aventure humaine et scientifique sur l’oppidum de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Les années 30 vont constituer un moment clef où est créé, à Ensérune, un des premiers musées nationaux d’archéologie en France. Les figures célèbres liées à la Société Archéologique de Béziers comme Félix Mouret ou l’abbé Sigal jouent alors un rôle fondateur en tant que pionniers de l’archéologie du Languedoc. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 05 40

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English : CONFÉRENCE LES PIONNIERS D’ENSÉRUNE

Delve into the history of the Ensérune oppidum and discover the pioneers who shaped archaeology in the Languedoc region.

L’événement CONFÉRENCE LES PIONNIERS D’ENSÉRUNE Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34