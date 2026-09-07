Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien » Mardi 20 octobre, 18h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T18:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T18:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:30:00+02:00

Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien »

Hélène Bouillon Conservatrice en chef Adjointe à la directrice du Département des Antiquités égyptiennes du Louvre. L’enjeu est de déterminer les circonstances dans lesquelles les femmes accèdent aux savoirs, de déterminer s’il existe des types de savoirs proprement féminins, qu’ils relèvent ou non d’une sphère érudite ou perçue comme intellectuelle. Cette conférence explore l’accès des femmes au savoir. Sont-elles limitées à certains domaines ou victimes d’interdits et jugements ? Une réflexion sur la place et la valeur des femmes dans l’histoire des connaissances.

Public famille – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com

18h – Auditorium de Pôle culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]

Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien »