Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien », Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
mardi 20 octobre 2026 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan
Informations pratiques
Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien » Mardi 20 octobre, 18h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Gratuit sur réservation culture.dracenie.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T18:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T18:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:30:00+02:00
Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien »
Hélène Bouillon Conservatrice en chef Adjointe à la directrice du Département des Antiquités égyptiennes du Louvre. L’enjeu est de déterminer les circonstances dans lesquelles les femmes accèdent aux savoirs, de déterminer s’il existe des types de savoirs proprement féminins, qu’ils relèvent ou non d’une sphère érudite ou perçue comme intellectuelle. Cette conférence explore l’accès des femmes au savoir. Sont-elles limitées à certains domaines ou victimes d’interdits et jugements ? Une réflexion sur la place et la valeur des femmes dans l’histoire des connaissances.
Public famille – Gratuit sur réservation culture.dracenie.com
18h – Auditorium de Pôle culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}]
Conférence – « Les savoirs des femmes dans les civilisations d’Égypte et du Proche-Orient ancien »
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