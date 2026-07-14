Conférence Les sculptures de Notre-Dame-de-la-Couldre Musée d’art et d’histoire Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Conférence Les sculptures de Notre-Dame-de-la-Couldre

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine participez à une conférence animée par Maria Cavaillès, conservatrice des antiquités et objets d’art. .

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27

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English : Conférence Les sculptures de Notre-Dame-de-la-Couldre

L’événement Conférence Les sculptures de Notre-Dame-de-la-Couldre Parthenay a été mis à jour le 2026-07-08 par CC Parthenay Gâtine