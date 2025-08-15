Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais Éguzon-Chantôme
samedi 7 novembre 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais
Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Conférence Dans la tourmente de la Commune, les tribulations d’un maçon crozantais, Sébastien Dubreuil par François Taboureau.
3 .
Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com
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English :
Conference Demystifying psychiatry by Jacques DELIGNY, Psychiatrist.
L’événement Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Creuse
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