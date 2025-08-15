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AGENDA · Éguzon-Chantôme

Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais Éguzon-Chantôme

samedi 7 novembre 2026 · Éguzon-Chantôme

Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais Éguzon-Chantôme

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Route de Messant
Ville
36270 Éguzon-Chantôme
Département
Indre
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Éguzon-Chantôme

Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais

Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Conférence Dans la tourmente de la Commune, les tribulations d’un maçon crozantais, Sébastien Dubreuil par François Taboureau.
3  .

Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15  savoirsauterroir@gmail.com

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English :

Conference Demystifying psychiatry by Jacques DELIGNY, Psychiatrist.

L’événement Conférence Les tribulations d’un maçon crozantais Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée de la Creuse

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