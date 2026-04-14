Conférence « Les troubles de l’odorat et leurs solutions », Palais des Congrès, Bordeaux

Conférence « Les troubles de l’odorat et leurs solutions » Vendredi 19 juin, 16h30 Palais des Congrès Gironde

Entrée libre et gratuite. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T16:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T16:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Une conférence dans le cadre du Rhinoforum 2026

Le service de Rhinologie et de chirurgie des sinus du CHU de Bordeaux organise lors du congrès le Rhinoforum une session grand-public sur les troubles de l’odorat et leurs solutions. Le Pr Ludovic de Gabory, président du congrès, et Monsieur Jean-Michel Maillard président de l’association de patients Anosmie.org souhaitent partager au plus grand nombre les connaissances récentes sur les grandes pathologies qui perturbent plus ou moins durablement l’odorat et le goût et leurs solutions thérapeutiques : des virus aux polypes, le fardeau de l’anosmie et de l’agueusie, les solutions médicamenteuses, chirurgicales et de rééducation seront ouvertes à toutes les questions.

Infos pratiques

Une heure d’échanges est prévue le vendredi 19 juin prochain à 16 h 30 à l’amphi C du palais des congrès de Bordeaux (Tram ligne C arrêt Palais des congrès – en voiture ou vélo Av. Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux).

Palais des Congrès Avenue Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fr.surveymonkey.com/r/J676B26 »}] [{« link »: « https://fr.surveymonkey.com/r/J676B26 »}]

Découvrez les troubles qui concernent votre odorat et toutes les solutions qui peuvent être mises en place : le 19 juin au Palais des Congrès. odorat conférence