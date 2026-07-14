Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Conférence les vosges vivantes et sauvages

5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 14:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Sur un territoire restreint mais de plus en plus courtisé et dans un monde bouleversé par les changements climatiques et environnementaux, que reste-t-il des Vosges sauvages ? Hervé Parmentelat, naturaliste et photographe amateur, tente de répondre à cette question ambitieuse. Au cours de cette conférence, partez à la découverte des milieux naturels du Massif vosgien et émerveillez-vous devant la faune et la flore qui y trouvent refuge !

Tout public • Entrée libreAdultes

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5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22

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English :

In a limited but increasingly sought-after region, and in a world upended by climate and environmental changes, what remains of the wild Vosges? Hervé Parmentelat, a naturalist and amateur photographer, attempts to answer this ambitious question. During this lecture, come discover the natural habitats of the Vosges Mountains and marvel at the flora and fauna that find refuge there!

Open to all ages. Free admission.

L’événement Conférence les vosges vivantes et sauvages La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION