Conférence « L’esthétisme du corps de Batman : un héritage classique assumé », Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine, Agde

Informations pratiques

Conférence « L’esthétisme du corps de Batman : un héritage classique assumé » Samedi 19 septembre, 17h00 Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Hérault

Gratuit. 30 personnes max. Sur réservation au : 04 67 94 69 60.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence par Lionel Lopez, docteur en histoire et civilisation des mondes anciens et, depuis 2025, coordinateur général des Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise (RAN).

À partir des costumes conçus pour les films « Batman », souvent commentés pour leur esthétique anatomique très marquée, cette conférence propose d’aller au-delà de la polémique pour interroger leurs véritables références visuelles.

Ces armures sculptées, qui exaltent les muscles, les torses idéalisés et la puissance corporelle, s’inscrivent dans une longue tradition héritée de l’art grec, où la perfection du corps exprime la nature héroïque.

En résonance avec les collections du Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine, et plus particulièrement avec la célèbre statue de l’Éphèbe d’Agde, cette présentation montrera comment les canons de la statuaire antique, jeunesse idéale, tension maîtrisée et noblesse du port, se prolongent jusque dans les figures contemporaines du super-héros.

De l’Alexandre le Grand héroïsé par la sculpture grecque au Batman cinématographique, un même langage visuel se dessine : celui du corps comme symbole de pouvoir, de vertu et de légende.

Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Avenue des Hallebardes, 34300 Agde, France Agde 34300 Cap d’Agde Hérault Occitanie 0467946960 https://www.museecapdagde.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 94 69 60 »}] Constitué de collections issues du milieu marin, fluvial ou lagunaire, le musée de l’Ephèbe est le reflet de plus de 3.000 ans d’histoire des populations et des échanges méditerranéens. Le parcours est organisé en 4 départements : – Département moderne ; – Département de la navigation antique ; – Département des Bronzes ; – Département protohistoire et préhistoire. Les techniques de fouilles sous-marines. Les œuvres d’art antiques. Epaves médiévales et post-médiévales, la navigation aux XVIe – XVIIIe siècles, dont l’épave de la Jeanne Elisabeth, brick suédois ayant fait naufrage en 1755, fouillé à partir de 2008. L’accès au Musée de l’Éphèbe : Vous arrivez par l’autoroute A9 : Sortie n°34 Agde-Pézenas, puis direction Cap d’Agde. Vous arrivez par l’autoroute A75 : Sortie Agde et direction Agde Puis au rond-point de l’échangeur Agde-Pézenas, 2e sortie direction Cap d’Agde. Après le pont au-dessus du fleuve Hérault, prendre la 2e sortie : Cap d’Agde. Vous arrivez de Sète par la RN112 : Après la traversée de Marseillan-plage, prendre l’embranchement Cap d’Agde / A9 Puis 500 m plus loin, prendre la 2e sortie : Cap d’Agde. Dans le Cap d’Agde : Rester sur la voie centrale et suivre la direction Centre-port / Avant-port / plage de la Roquille Au rond-point (face à la station-essence Agip), prendre la 3e sortie (à gauche), direction musée de l’éphèbe / la Roquille Au 2e rond-point, prendre la 4e sortie (tour complet du rond-point) Juste après la passerelle tournez à droite, puis tout droit jusqu’au parking près de l’église. Parkings Plusieurs parkings demeurent gratuits autour d […]

Conférence par Lionel Lopez, Docteur en histoire et civilisation des mondes anciens (il est depuis 2025, coordinateur général des Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise « RAN »).

© Direction des musées et du patrimoine d’Agde