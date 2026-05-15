Conférence L’histoire de repas en France Musée de Samadet Samadet
Conférence L’histoire de repas en France Musée de Samadet Samadet dimanche 21 juin 2026.
Samadet
Conférence L’histoire de repas en France
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Accompagné par Patrick Rambourg, historien de renom et spécialiste de la table, plongez dans l’évolution de nos usages culinaires, du service à la française aux rituels contemporains qui font de la convivialité une exception nationale.
Le repas en France est tout un art ! Le repas gastronomique des Français est bien plus qu’une simple habitude alimentaire c’est un véritable monument de notre patrimoine culturel. Accompagné par Patrick Rambourg, historien de renom et spécialiste de la table, plongez dans l’évolution de nos usages culinaires, du service à la française aux rituels contemporains qui font de la convivialité une exception nationale. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Conférence L’histoire de repas en France
Accompanied by Patrick Rambourg, a renowned historian and specialist in the culinary arts, discover the evolution of our culinary customs, from French-style service to contemporary rituals that make conviviality a national exception.
L’événement Conférence L’histoire de repas en France Samadet a été mis à jour le 2026-05-15 par Landes Chalosse
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