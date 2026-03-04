Conférence LIENS – Le programme du mois de mars, ENSIL-ENSCI, Limoges
Concilier Fabrication additive, IA et recyclage : une promesse pour demain
Le 9 mars 2026 à 18h
Par Fabrice ROSSIGNOL – chercheur à l’IRCER
Gratuit et ouvert à tous.tes
Interaction des ondes avec le vivant
Le 16 mars 2026 à 18h
Par Philippe LEVÊQUE, chercheur à XLIM
Gratuit et ouvert à tous.tes
Accompagner et protéger les victimes : droits et dispositifs en France
Le 23 mars 2026 à 18h
Par Catherine BOISSEAU, directrice et psychologue, référente VIF – France Victimes 87
Gratuit et ouvert à tous.tes
Sur inscription pour les personnes extérieures à l’école
https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code
Le programme des conférences en mars