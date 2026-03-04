Conférence LIENS – Le programme du mois de mars, ENSIL-ENSCI, Limoges

Conférence LIENS – Le programme du mois de mars 9 – 23 mars, les lundis ENSIL-ENSCI Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T18:00:00+01:00 – 2026-03-09T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-23T18:00:00+01:00 – 2026-03-23T19:30:00+01:00

Concilier Fabrication additive, IA et recyclage : une promesse pour demain

Le 9 mars 2026 à 18h

Par Fabrice ROSSIGNOL – chercheur à l’IRCER

Gratuit et ouvert à tous.tes

Interaction des ondes avec le vivant

Le 16 mars 2026 à 18h

Par Philippe LEVÊQUE, chercheur à XLIM

Gratuit et ouvert à tous.tes

Accompagner et protéger les victimes : droits et dispositifs en France

Le 23 mars 2026 à 18h

Par Catherine BOISSEAU, directrice et psychologue, référente VIF – France Victimes 87

Gratuit et ouvert à tous.tes

Sur inscription pour les personnes extérieures à l’école

https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code

ENSIL-ENSCI 16 rue Atlantis 87000 Limoges Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sphinx.unilim.fr/SurveyServer/s/ENSIL-ENSCI/ConferenceLIENS_Fevrier/questionnaire.htm?ORIGINE_SAISIE=qr_code »}]

Le programme des conférences en mars