Conférence L’impératrice Eugénie la vie fidèle d’une femme d’Etat, la mémoire misogyne d’une Fée Chiffon par Maxime Michelet Rue du Casino Vichy

Vichy

Conférence L’impératrice Eugénie la vie fidèle d’une femme d’Etat, la mémoire misogyne d’une Fée Chiffon par Maxime Michelet

Rue du Casino Palais des congrès, Auditorium Eugénie Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La vie d’Eugénie de Montijo est une odyssée à l’échelle d’un siècle. Née en 1826, elle disparaît en 1920, cinquante ans après la chute du trône qu’elle a occupé, dix-sept durant, aux côtés de l’Empereur Napoléon III.

.

Rue du Casino Palais des congrès, Auditorium Eugénie Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eugénie de Montijo’s life is a century-long odyssey. Born in 1826, she disappeared in 1920, fifty years after the fall of the throne she had occupied for seventeen years at the side of Emperor Napoleon III.

L’événement Conférence L’impératrice Eugénie la vie fidèle d’une femme d’Etat, la mémoire misogyne d’une Fée Chiffon par Maxime Michelet Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations