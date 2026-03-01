Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

lundi 28 septembre 2026 · Place Maréchal de Lattre de Tassigny · Moulins

Informations pratiques

Moulins

Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : – – EUR

Entrée au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 20:00:00

fin : 2026-09-28 21:00:00

Date(s) :

2026-09-28

La conférence donnera des clefs pour comprendre le rapport entre ce qu’il se passe en Amazonie et le climat aujourd’hui.

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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.org

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English :

The conference will provide insights into the relationship between what is happening in the Amazon and today’s climate.

L’événement Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial Moulins a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région