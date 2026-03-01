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AGENDA · Moulins

Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

lundi 28 septembre 2026 · Place Maréchal de Lattre de Tassigny · Moulins

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Maréchal de Lattre de Tassigny
Adresse
Amphithéâtre Salle des fêtes
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
Entrée au chapeau

Moulins

Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : – – EUR

Entrée au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-28 21:00:00

Date(s) :
2026-09-28

La conférence donnera des clefs pour comprendre le rapport entre ce qu’il se passe en Amazonie et le climat aujourd’hui.
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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39  contact@leraffut.org

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English :

The conference will provide insights into the relationship between what is happening in the Amazon and today’s climate.

L’événement Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial Moulins a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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