Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins
lundi 28 septembre 2026 · Place Maréchal de Lattre de Tassigny · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : – – EUR
Entrée au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-28 21:00:00
Date(s) :
2026-09-28
La conférence donnera des clefs pour comprendre le rapport entre ce qu’il se passe en Amazonie et le climat aujourd’hui.
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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.org
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English :
The conference will provide insights into the relationship between what is happening in the Amazon and today’s climate.
L’événement Conférence L’importance de l’Amazonie dans le climat mondial Moulins a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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