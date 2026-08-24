Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCE L’INDUSTRIE DU JAYET EN LANGUEDOC AU XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

L’industrie du jayet en Languedoc au XVIIIe et XIXe siècles. Le jayet est une ancienne variante du mot jais. Il désigne une variété de lignite d’un noir profond et brillant, que l’on peut tailler et polir pour fabriquer des objets d’ornement ou des bijoux.

Par Éric Fabre, maître de conférences en biologie-écologie à l’université d’Aix-Marseille.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

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English :

As part of History Thursdays, a series of events featuring authors and experts, organized by the Hérault Departmental Archives.

L’événement CONFÉRENCE L’INDUSTRIE DU JAYET EN LANGUEDOC AU XVIIIE ET XIXE SIÈCLES Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 PIERRESVIVES