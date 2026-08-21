Conférence « L’usine de Chedde et l’intégration des ouvriers dans un univers montagnard », Salle des Cités Jardins, Passy
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Cités Jardins · Passy
Informations pratiques
Conférence « L’usine de Chedde et l’intégration des ouvriers dans un univers montagnard » Samedi 19 septembre, 17h30 Salle des Cités Jardins Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Pour faire face aux besoins de production, l’usine de Chedde a employé de la main d’œuvre locale mais aussi venue d’autres pays ou régions de France. Cette conférence assurée par Michel BONETTI met en valeur le monde ouvrier de Chedde, fort d’un savoir-faire et de nombreuses compétences ainsi que leurs conditions de travail et de vie au sein de ce hameau. Elle présente également l’origine géographique des ouvriers et les facteurs qui ont favorisé leur intégration dans un milieu montagnard.
Salle des Cités Jardins 166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Salle des fêtes
Pour faire face aux besoins de production, l’usine de Chedde a employé de la main d’œuvre locale mais aussi venue d’autres pays ou régions de France. Cette conférence assurée par Michel BONETTI met…
© Mairie de Passy
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