Conférence « Mairies et écoles : la IIIe République naissante », Médiathèque de Mercuès, Mercuès

Informations pratiques

Conférence « Mairies et écoles : la IIIe République naissante » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque de Mercuès Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Aux premières heures de la IIIe République, le régime peine encore à convaincre. Pour asseoir son autorité, plusieurs lois viennent renforcer deux institutions majeures : l’école et la mairie.

Dans les communes du Grand Cahors, de nombreux bâtiments voient alors le jour, répondant à des codes architecturaux communs tout en racontant des histoires singulières.

Cette conférence est proposée par Ronny Despature, chef de projet du Pays d’art et d’histoire du Grand Cahors.

Médiathèque de Mercuès 188 Rue du Jardinier, 46090 Mercuès Mercuès 46090 Lot Occitanie

Aux premières lueurs de la proclamation de la IIIe République, le régime peine à convaincre. Pour asseoir son autorité, des lois viennent ainsi la renforcer avec la création de deux institutions du :…

© R. Despature, Grand Cahors