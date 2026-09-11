Conférence Mémoire et Patrimoine, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Conférence Mémoire et Patrimoine Mardi 17 novembre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T18:15:00+01:00 – 2026-11-17T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T18:15:00+01:00 – 2026-11-17T19:30:00+01:00

Pierre Bernard, président de Mémoire et Patrimoine de Talence, propose de découvrir un épisode méconnu de l’histoire talençaise à travers le destin d’une famille de réfugiés espagnols et le témoignage poignant de la jeune Angèle Garcia. Âgée de 11 ans lorsqu’elle arrive au camp de Santillane avec sa mère et ses trois sœurs, elle laisse derrière elle son jeune frère resté à La Rochelle.

Cette conférence retracera le parcours de cette famille contrainte de fuir l’Espagne sous les bombardements franquistes, jusqu’à son arrivée au camp de Talence une nuit d’août 1937. Ce récit transmet la mémoire de ces destins marqués par l’exil.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

L’histoire d’Angèle Garcia